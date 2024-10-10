Harita Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Kocababa: 'Antalya'yı verimli tarım arazilerine taşımak zorunda kalmayalım'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:20

Güncelleme: 10.10.2024 - 18:22

Antalya’nın 20 yıl içinde çok büyük değişiklikler geçirdiğine dikkat çeken Kocababa, şehirle ilgili proje ve planlamalarda ise hala eski haritaların kullanıldığına ve bu haritaların güncellenmesi gerektiğini belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni göreve çağırıyor.

Kocababa kent ölçeğinde yapılan değişikliklerin başka yerlerde farklı sonuçlar doğurduğuna işaret ederek “Planlama yapılıp parselasyon işlemi bitince kent büyüyor. Antalya doğu batı aksında büyüyen bir kent ve bu kentin bu doğrultuda iki büyük ilçesi bulunuyor ve yukarısında Kepez var. Bu ilçeler ölçeğinde çok fazla kullanabileceğimiz geniş yollarımız yok. İki ilçeyi birbirine bağlayan iki büyük yolumuz var .100. Yıl ve Gazi Bulvarı. Bu yollar da halihazırda kapasitesinin üzerinde kullanılıyor. İki yol arasında kalan kent merkezi için bütüncül bir yaklaşım, yeni imar alanları ve yollar gerekiyor. Bu şekilde devam ederse 10 sene içinde ya da daha yakın bir gelecekte kenti başka bir yere taşımayı konuşacağız ve Antalya kentini taşıyabileceğimiz yer olarak verimli tarım arazileri dışında çok fazla seçeneğimiz yok” diyor.

ANTALYA’NIN YERALTI SULARI HARİTASI ÇIKARTILMALI

Antalya’nın yeraltı sularına bağımlı bir kent olduğunu hatırlatan Kocababa, kentin yeryüzü haritalarının eski olduğu gibi, yeraltı sularına dair, yeraltı düdenleri, kanalları konusunda bir haritalandırma çalışması yapılmasının, su güvenliği için acil bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Kocababa, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliğinde altyapısı bulunmayan yerlere ruhsat verilmesinde sızdırmaz foseptik sisteminin istisnai bir uygulama olmasına rağmen istismar edilerek yaygın olarak başvurulan bir yöntem haline geldiğini öne sürerek, bu durumun yeraltı sularının kirlenmesi riskini de beraberinde getirdiği uyarısını yapıyor.

Harita Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, önümüzdeki günlerde tüm Türkiye belediyelerinin gündeminde olan ancak özellikle Antalya’da çok değerli arazileri kapsayan belediyelerin önemli bir sorunu haline gelen kamulaştırmasız el koymadan kaynaklı tazminat borçları konusunda da hem belediyelerin yükünü hafifletecek hem de hisse sahibi vatandaşları mağdur etmeyecek çözüm önerilerinin ortaya konulacağı bir panel düzenleyecek.