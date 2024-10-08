Antalya Konyaaltı Doyran Deresi'nde 'yüksek gerilimli' ÇED toplantısı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:30

Güncelleme: 08.10.2024 - 17:40

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos 2023 tarihinde toplam kurulu gücü 8 MW kapasiteli olması beklenen Doyran Regülatörü ve HES projesi için Hidroelektirik Kaynak Katkı Payı Teklif Toplantısı’nda, projenin en yüksek teklifi veren Ankara merkezli Doyran Enerji A.Ş adlı şirkete verildiğini açıklamıştı.

Açıklama hem Antalya Doyran sakinlerini, çevrecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve Antalyalıları harekete geçirmiş, geçtiğimiz hafta Antalya Kent Konseyi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Doyran’da bulunan 9 muhtarlık projeye neden karşı olduklarını gerekçelendiren basın açıklamaları yayınlarken, 8 Ekim’de yapılacak Çevre Etki Değerlendirme Toplantısı öncesinde siyasi parti ve belediyelerin kapıları çalındı ve projenin engellenmesinde kamuoyu oluşturulması için destek istenirken toplantıya katılım için çağrılar yapıldı

DOYRAN MUHTARLIĞI BAHÇESİNDE YÜKSEK KATILIMLI ÇED BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bugün yapılan Çevre Etki Değerlendirme Toplantısı Doyran’ın 9 mahallesinden, çevre bölgelerden, Antalya merkezden, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden yüksek bir katılımla gerçekleşti.

Çevre Şehircilik ve İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın’ın başkanlık ettiği toplantıda, Yatırımcı Doyran Enerji A.Ş adına ÇED başvuru dosyasının hazırlanmasından sorumlu Obelya Mühendislik’ten Ünsal Uzun proje hakkında teknik bilgiler veren bir sunum yaptı

“DOYRAN DERESİ’NİN SUYU BİZE YETMİYOR”

Cumhuriyet TV mikrofonlarına konuşan Doyranlılar, Doyran Deresi’nde suyun her sene azaldığını, kendi tarım ve hayvancılık faaliyetleri için de suya yeterince erişemediklerini, kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını vurgulayarak, projenin hayata geçmesi halinde daha fazla su sıkıntısı çekeceklerini düşündükleri için derede HES yapılmasına karşı olduklarını belirttiler.

“PROJEYI ALAN ŞIRKETE BÖLGEDEKI DIĞER SU KAYNAKLARINI KULLANMA HAKKI”

Doyran Köyü Muhtarlık binasının önünde yapılan Çevre Etki değerlendirme toplantısında Geyikbayırı Yaşam Platformu temsilcileri proje kapsamında bölgeye verilecek yüzde 10 cansuyunun yaz sıcaklarında buharlaşıp gideceğini, bölgedeki ekolojinin büyük zarar göreceğini belirterek, projede alınacak su elektirik üretimine yetmeyeceğinden, proje yürütücülerinin DSİ ile yaptığı anlaşma kapsabında bölgedeki diğer su kaynaklarını kullanma yoluna gitme hakkının bulunduğunu ve bunun da daha çok sonraki süreçte bölgedeki diğer su kaynaklarına da göz dikilmesi anlamına geldiğini ve tüm bölgenin daha çok susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bırakacağı uyarısını yaptı

“HES YAPILIRSA BÖLGEDE TARIM BİTER”

Toplantıda konuşan Antalya Ziraat Mühendisi Odası Başkanı Nazif Alp, HES Projesinin hayata geçmesiyle Doyran bölgesinde zirai faaliyetler için gerekli suyun temin edilemeyeceğini vurgularken, “Bu proje hayata geçerse bölgede tarım biter” dedi.

İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, projenin elektrik üretimi bakımından sürdürülebilir ve verimli olmadığını savunarak projede halihazırda hem debisi hem de miktarı oldukça düşük seviyelerde olan dereden elektrik üretilmesinin bedelinin, tarım arazilerinin ve halkın susuzluğu olduğunu söyledi.

“DAHA ÖNCEKİ HES’LERİN SONUÇLARI ORTADA”

Toplantıya katılan ana muhalefet partisi CHP’nin Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, projeye karşı olduklarını “Ben Kumlucalı’yım. Alakır’a gidin bakayım bir görün. Alakır’da yapılan HES’in çevreye etkisini görün, oradaki ormanların kuruduğunu görün. Bu tür projelerin verdiği zararı anlamak için muhakkak başımıza gelmesi şart değil, örnekleri var” sözleriyle anlattı.

“BİZİ KENTİN KAVGACISI DURUMUNA DÜŞÜRMEYİN”

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, “Halka rağmen kamu yararı gözetmeyen her davranışın engellenmesi için kamuoyu oluşturmaya varız. Biz bu proje kararının alındıktan sonra değil, alınmadan önce bölge halkına sorulmasını çok isterdik. Lütfen üstün kamu yararını göz ardı etmeyelim. Bizi kentin kavgacısı durumuna düşürmeyin, yeter artık” diye konuştu.

AKP İLÇE BAŞKANI HALKA SÖZ VERDI

Demokrat Parti, Halkın Emek Partisi ve İyi Parti temsilcileri de toplantıya katılarak HES Projesi’nin karşısında, bölge halkının yanında olduklarını ifade eden açıklamalar yaparken, iktidar partisi AKP İlçe Temsilcisi Tayfun Bayer de, “Biz vatandaşımıza zarar verecek, mahsullerine zarar verecek, 10 mahallemize sıkıntıya sokacak bir oluşuma müsaade eder miyiz, biz buna hayır diyoruz” diye konuşurken, toplantıya katılan vatandaşların “söz ver” talebine “söz veriyorum” diyerek karşılık verdi.

Yüzde 95’i ormanlık alanda, iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binası dahil 15 bin metrekareyi bulan inşaat alanı için ne kadar ağaç kesileceği belli olmayan proje için HES projesinin uygulanmasında ısrar edilmesi durumunda Geyikbayırı Yaşam Platformu, hukuki süreç başlatarak projeye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.