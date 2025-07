Harmancık yangını hala devam ediyor… CHP’li Sarıbal’dan dikkat çeken açıklama: ‘Yangının kaynağı da enerji nakil hatları olabilir’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Harmancık Afet Yönetim Merkezine gelerek hem yangındaki son durum ile ilgili bilgi aldı hem de çalışanlara destek verdi.

CHP’li Sarıbal, Harmancık yangınına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Durdurma noktasına getirilen yangın, ertesi sabah çok hızlı bir şekilde yayılarak yaklaşık 7-8 köyü etkileyen ama gerçekten şu anda tahmin edemeyeceğimiz bir büyüklükte bir alanı yakmış görünüyor. Sorun hala riskin bitmemiş olması. Çünkü tam soğutma işlemleri maalesef tamamlanamıyor. Ulaşılamayan onlarca yeri var, karadan ulaşmak çok zor. Bugün düne göre biraz daha iyi nedeni şu helikopter gerçekten hem sayısal olarak hem de işlevsel olarak çok daha iyi. Sadece bazılarında çok az bir su kaynağını görüyoruz ama şu anda biraz önce siz de tanıklık ettiniz AKOM’un binasında ‘drone'lar ile anında ilk duman çıkan yere hemen müdahale ediliyor. Böylece bir kontrol var, görünüyor ama geceden itibaren yarın sabaha kadar ne olacağını bilmiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir düşük nem inanılmaz bir sıcaklık ve alan alan bazen yavaşlayan bazen hızlıca hareket eden bir rüzgardan bahsediyoruz. İklim gerçekten yangın için her türlü yangını için ama elbette orman yangınlı için çok müsait. Görüyoruz çevremizde taşlar var, camlar var, elbette sabotaj etkisi olduğu söylenen yapılar var. Bunların hepsi olabilir. Bütün mesele bugün şunu gördük; eğer o yangınların çıktığı ilk anda yeterli helikopter ve yeterli dalışlar yapabilseydi, bu yangınlar bu kadar büyümezdi.

"YANGININ KAYNAĞI DA ENERJİ NAKİL HATLARI OLABİLİR"

Şimdi bir kişinin işte FETÖ’cü olduğu, bunun yaktığı buna dahil bir tutum ama bu daha sonraki kısmından oluşan kısım, ilk an bundan değil. İlk yangın bundan başlamamış o yapan kişi anında yakalanmış ve orası sönümlenmiş ama biraz önce yangının çıktığı yeri gezdim. İlk çıktığı yeri gezdim. Orada bir enerji nakil hattı var ve enerji nakil hattı orta gerilim olsa gerek o yangın alarmı gelmeden birkaç 10-15 dakika önce Harmancık'ta kahvelerde elektrik kesintisi olmuş; 2 kere gitmiş 2 kere gelmiş. Muhtemelen sadece bir öngörülür bu yangının kaynağı da enerji nakil hatları olabilir ama biraz önce bir şey gördük. Size yine tanıklık ettiniz ona şu ana kadar yanan alanla hiç ilgisi olmayan en az 5-6 kilometre daha uzakta bir yangınla yine karşılaştık. Yani görüntü şu ki adına ne derseniz deyin; bu sene ormanların başında sürekli saniye saniye kontrol ve hava araçlarıyla anında müdahale etmenin dışında bir çözüm görünmüyor.

“HAVADAN MÜDAHALE OLMADAN, KARADAN MÜDAHALE EDEMEYECEĞİMİZ BİNLERCE NOKTA VAR”

Büyükşehir burada, AFAD burada, Orman Genel Müdürlüğü burada, Bursa'daki yangından söylüyorum çiftçiler ellerindeki su depoları ile tarla sulamak için kullandıkları su depoları ile ilaçlama makineleriyle hem katırla dağlarındaki Samanlı yangınında hem de Harmancık Büyükorhan bölgesinde olan bu yangında inanılmaz seferberlik gösterdiler ve gösteriyorlar. Adını doğru koyalım; havadan müdahale olmadan, karadan müdahale edemeyeceğimiz binlerce nokta var. O yüzden yangın artık bir kader değil; başımızda her an her dakika karşılaşacağımız bir doğa olayına dönmüş durumda. Küresel ısınma, iklim değişikliği, yüksek sıcaklık, yüksek ve değişen rüzgar ve çok düşük nem. Bu bilimsel olarak her türlü yangının olma ihtimalini ortaya koyan bir şey. Bu koşullar her türlü yangının çıkmasına sebep olan şeyler ama orada elbette bir taş parçası olabilir, bir cam olabilir, başka bir materyal olabilir, bunlardan ancak kıvılcım çıkararak yangın çıkar. Ama yangını büyüten de biraz önce bahsettiğim temel olaylar. 4 gündür yaşadığımız iş çok büyük bir alanı kapsıyor, yani tahmin edemeyeceğimiz bir alan. Kim ne derse desin bu yangının çok büyük bir kısmı yanacak bir şey kalmayınca durdu. Bu kontrol ise olsun ama yanacak bir şey kalmadığı andan itibaren sönen duran bir yangın herhalde kontrol altına alınmış yangın olmuyor.

“BİZİM ORMAN PLANLAMASI YAPMAMIZ LAZIM”

Bizim orman planlaması yapmamız lazım. Bakın şimdi yol kenarlarında büyük büyük iş makineleri çalışıyor değil mi? Bu demek ki bu yapılabiliyor. Şunu diyorlardı bize ‘Ya oraya o makineler nasıl çıksın’. Peki soruyorum; rüzgar gülleri için, rüzgardan enerjiyi için bu memleketin çıkılmayan dağı, tepesi kaldı mı? Yeter ki oradan enerji ve para gelsin. Demek ki teknoloji ve şu anki olanaklarla her türlü yere çıkmak mümkün. O zaman bir tek şeye ihtiyaç var; irade. Bu orman bizim, bu ormanlar ekosistemimiz, bu ormanlar yağışlarımız, börtü böcek diğer canlıların yaşadığı alanlar. Milyonlarca börtü böcek canlı yapan hayvanımız kayboldu gitti, milyonlarca. 86 milyon insanız neden ormanlarımızı planlamayız biz, neden yapmayız? Bunu neden evlerin araçların geçtiği yerlerin yol planı yapılır da ormanların planı yapılmaz? Neden ormanların yangın yolu yok? Neden bu çam ormanlarının kozalağının gideceğini bildiğimiz için o yolları yaptıktan sonra onlara kozalağın uçmasın diye çarpsın geri dönsün diye neden çit perde yapmayız?

“SON 5 YILDA KESİLEN ORMANLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN KARI 18,5 MİLYAR LİRA”

Sadece şu rakamı vermek isterim; son 5 yılda kesilen ormanlardan elde edilen gelirin karı 18,5 milyar lira. Bu para nereye gitmiş biliyor musunuz, faize vermişler. 11 milyarda faiz geliri var. Peki ormana yatırdıkları para… Bugün bir uçak yaklaşık olarak 10 milyon dolar, ne demek bunun karşılığı 400 milyon. Helikopter bunun yarısı. Şimdi şu ormandan elde edilen geliri demiyorum, bir maliyeti var. Karı ormanların söndürülmesi için, ormanların planlanması için, yangın riskinin kontrolü için harcanan saydı bugün bunları konuşmuyorduk.

“KAYNAKLAR DOĞA AFETLERİNE AKTARILMIYOR”

Bir adamın 11 tane uçağı olabiliyorsa, bir adamın; kışlık, yazlık, mevsimlik sarayları olabiliyorsa, aynı insanın olduğu ülkede eğer 2024'te 1.3 trilyon lira, 2025'te 1 trilyon 950 milyar lira faize para veriliyorsa; kimse parasızlıktan bahsetmesin. Kimse imkansızlıktan bahsetmesin. Tam tersi imkanların bilinçli bir şekilde orman yangınlarına, doğa olaylarının afete dönüşmesine yatırım yapmamaktan kaynaklanıyor.“