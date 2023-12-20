Harp Okulu mülakatlarında Atatürkçü öğrencilerin önü kesildi iddiası: Sağlık raporu oyunu

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerle ilgili tartışma sürerken bir iddia da Harp Okulu’na girişlerle ilgili ortaya atıldı. İddiaya göre mülakatı ve spor aşamasını geçen Harp Okulu öğrencilerinin önü sağlık raporuyla kesildi. Menzil cemaatine yakın kişiler sağlık sorunlarına rağmen devlet hastanelerinden onay alırken Atatürkçü profil çizen öğrenciler ise sağlık sorunları olmamasına karşın hastanelerden verilen “olumsuz” raporlarla elendi. Cumhuriyet iddiaların odağındaki mağdur öğrencilere ulaştı. Elenen öğrencilerden S.Y., Harp Okulu için yönlendirildikleri Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde “saklarize” (omurgada düzensizlik) tanısı konularak elendiğini belirtti. Öğrenci hiçbir sorunu olmadığını kaydetti.

İKİ AYRI RAPOR

S.Y. kendisiyle beraber mülakatlara giren başka bir öğrenci K.B’nin elendiğini söylediğini ve sürekli “Babam beni kurtaracak” dediğini söyledi. S.Y. konuyla ilgili şunları dile getirdi: “K.B’nin babası iktidara ve Menzil cemaatine yakın birisiydi. İlk yıl Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde ‘askeri öğrenci olamaz’ raporu aldı. 2022 yılında onu geçirmediler. Bu sene bizimle beraber girdiği mülakatta Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde olumlu rapor aldı.” Başka bir öğrenci S.A. ise “İtiraz ettik. Bize ‘Sus, başına bela alma ve evine git’ denildi. Hastanedeki hademe bile ‘Tanıdığınız yoksa niye geldiniz’ diye sordu. Bizim gibi başka öğrenciler olduğunu da duyduk. Mustafa Kemal Atatürk sevgimizden Harp Okulu’na girmek istiyorduk. Hakkımız yendi” dedi.

CHP SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

CHP’li Murat Emir iddialara ilişkin soru önergesi vermişti. Öte yandan geçen aylarda Sağlık Bakanlığı’ndan olduğunu söyleyen bir kişinin Menzil tarikatının şeyhinin önünde eğildiği görüntüler gündeme oturmuştu.