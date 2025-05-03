Harran Geçici Barınma Merkezi’nde 1,5 yaşındaki hasta bebeğe süt bile vermemişler!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 17:29

Güncelleme: 03.05.2025 - 17:29

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 1,5 yaşındaki hasta çocuğu ile birlikte Şanlıurfa’daki Harran Geçici Barınma Merkezi’ne götürülen Suriyeli R.E.’nin yaşadığı zorlukları gündeme taşıdı. Ailenin yaşadığı mağduriyeti sosyal medya üzerinden paylaşan Karaca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yazılı soru önergesi de sundu.

“HASTA BEBEĞE TEMEL İHTİYAÇLAR BİLE KARŞILANMIYOR”

Karaca, yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaşayan Suriyeli R.E.’nin, eşi H.A. ve 1,5 yaşındaki hasta bebeği Y.E.’nin, Osmaniye’de gözaltına alınıp Harran Geçici Barınma Merkezi’ne gönderildiğini belirtti. R.E., çocuğuna süt bile verilmediğini, sağlık durumunun kötüleştiğini ifade etti. Karaca, R.E.’nin 10 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve eşi H.A. için yaptığı oturum başvurularının sürekli olarak reddedildiğini de dile getirdi. “H.A., hamileliği süresince sağlık hizmetlerinden faydalanamadı. Urfa Kaymakamlığı’na verdiğimiz dilekçelere de yanıt alamadık,” dedi. Ayrıca, son dönemde Harran’daki koşulların kötüleştiğine dair ciddi endişeler bulunduğunu ekledi.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ ŞİDDET VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARIYLA GÜNDEMDE

Sevda Karaca, benzer bir olayın İzmir’de yaşandığını hatırlatarak, yeni doğum yapmış bir Suriyeli kadının, hastaneden alınıp Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldüğünü ve uzun süre kendisinden haber alınamadığını söyledi. Kamuoyu baskısıyla serbest bırakılan kadının bebeğinin vücudunun tahtakuruları tarafından ısırıldığını belirten Karaca, “Merkezde ilaç bile yoktu,” diyerek tepkisini gösterdi.

R.E.’nin Harran’daki koşullara dair endişelerini dile getiren Karaca, “Ailesiyle görüştürülmediği, hatta merkezin önüne gittiğinde ‘Seni de göndeririz’ diye tehdit edildiğini söylüyor. İlaç, hijyen ve beslenme gibi temel ihtiyaçlar karşılanmadığı gibi, buralar cezaevi koşullarından bile daha kötü durumda,” ifadelerini kullandı.

“AB FONLARI NEREDE HARCANDI?”

Emek Partisi olarak hazırladıkları raporda, geri gönderme ve geçici barınma merkezlerindeki kötü koşulları gözler önüne serdiklerini belirten Karaca, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki bu merkezlerin inşası için sağladığı 213 milyon Euro’yu sordu. Karaca, “İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı, bu paranın nasıl harcandığına dair bir hesap verebilecek mi?” diyerek yetkililerin şeffaflık sağlamalarını talep etti.

“DENETİMLER YETERSİZ Mİ?”

Karaca, daha önce Harran Geçici Barınma Merkezi’nde kamu görevlilerinin göçmen kadınlara yönelik taciz ve cinsel saldırı iddialarını da gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sunduğu soru önergesinde, Harran GBM’nin kapasitesini, burada kalanların sağlık ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını, denetimlerin düzenli yapılıp yapılmadığını sorguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin sağladığı fonların nasıl harcandığına dair bilgi talep etti.

KADINLAR VE BEBEKLER İÇİN ACİL DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Karaca, “Kadınları ve bebekleri kaderlerine terk etmeyeceğiz!” diyerek, başta Urfa Barosu olmak üzere tüm barolara, insan hakları örgütlerine ve demokratik kitle örgütlerine seslendi. “H.A. ve bebeği Y.E. için acil dayanışma çağrısı yapıyoruz,” dedi. Ayrıca, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne de çağrıda bulunarak, “Türkiye’yi bir mülteci deposuna çevirdiniz. Bu insanların yaşadığı cehennemi görmek zorundasınız. Acil önlem alın!” dedi.

DENETİMLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Karaca, İçişleri Bakanı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde, geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde yaşanan kötü koşullar, şiddet iddiaları ve denetim eksikliklerine dikkat çekti. Ayrıca, tecavüz ve taciz iddialarıyla ilgili olarak, sorumluların terfi ettirilip ettirilmediğini, bu olayların soruşturulup soruşturulmadığını da sordu.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında bazı geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde tecavüz ve taciz iddiaları gündeme gelmişti. EMEP Milletvekili Sevda Karaca, bu konuda yaptığı soru önergesinde, suç işleyen kişilerin terfi ettirilip ettirilmediğini ve bu olaylarla ilgili yürütülen soruşturmaları sormuştu.

Soru önergesinde yer alan sorular şöyleydi:

Harran, Şanlıurfa, Adana, Kilis ve Nizip’teki geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına dair soruşturma başlatılmış mıdır?

S.K. ve Ömer isimli kişiler şu anda görevde midir ve terfi ettirilmiş midir?

Geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde intihar eden veya intihar girişiminde bulunan kişi sayısı kaçtır?

Türkiye’deki geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinin sayısı nedir ve bunlarda tutulan kişi sayısı nedir?

Bu merkezler ne sıklıkla denetlenmektedir ve denetim sonuçları nedir?

Bu merkezler, insan hakları örgütleri ve baroların denetimine açık mıdır?

Bu merkezlerde görevli personelin işlediği suçlarla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?



