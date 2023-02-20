Harran Üniversitesi sözleşmeli personel mi alacak? Nasıl başvuru yapılır?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:22

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:40

Harran Üniversitesi birimlerinde ve hastanelerinde çalışmak üzere sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki, Harran Üniversitesi sözleşmeli personel mi alacak? Harran Üniversitesi kaç personel alacak? İşte ayrıntılar...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: İş sahibi olmak isteyen adayların, istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr bağlantısı üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecek.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL LİSTESİ

Hemşire (Lisans) - 10 kişi

Hemşire (Lisans) - 10 kişi

Hemşire (Lise) - 5 kişi

Hemşire (Lise) - 5 kişi

Fizyoterapist (Lisans) - 1 kişi

Röntgen Teknisyeni (Önlisans) - 3 kişi

Sağlık Teknikeri (Önlisans) - 14 kişi

Mühendis (Lisans) - 1 kişi

Büro Personeli (Önlisans) - 20 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) - 20 kişi

Destek Personeli (Temizlik Personeli) (Kadın) - 5 kişi

Destek Personeli (Temizlik Personeli) (Erkek) - 5 kişi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 55 ve üzeri puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda

başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana

başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı

çalışmasına engel durumu bulunmamak.