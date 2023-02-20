Gazi Üniversitesi personel alımı başvuruları ne zaman? Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:08

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:08

Gazi Üniversitesi, üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere 289 sözleşmeli personel alınacağını duyuruldu. Adaylar, başvuruyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte ayrıntılar...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 17/02/2023 – 03/03/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALINACAK?

Üniversite hastanesinde çalıştırılmak üzere, Hemşire, Ezcacı, Biyolog, Büro Personeli, Hastabakıcı, Şoför, Temizlik Personeli, Taşıma Personeli (Erkek), Ergoterapist, Teknik Hizmet Personeli, Fizyoterapist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Tıbbi Sekreter, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Teknisyen ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi branşlarında personel alınacaktır.

GAZİ ÜNIVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Gazi Üniversitesi'nin ilanında yazılan başvuru şartları şu şekilde:

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- Başvurulan pozisyon (Eczacı pozisyonu hariç) itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli

personel pozisyonuna ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakları online olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi durumunda başvuru reddedilecektir.

Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.



