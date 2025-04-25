‘Harry Potter’ filminin müziklerini seyirciye sunan şef Timothy Henty ile konuştuk

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 08:53

J.K. Rowling’in birden fazla kuşağı derinden etkileyen, dünya çapında ün salmış ve halihazırda bir dizisi de yapılan Harry Potter evreni, “Movies in Concert” etkinlik serisi kapsamında, İngiliz şef Timothy Henty’in yönettiği 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası’yla yeniden can buldu geçen günlerde. 19-20 Nisan tarihlerinde Volkswagen Arena’da yapılan etkinlik, iki günde yapılan üç gösterimle yaklaşık 13 bin kişiyi ağırladı.

‘BENİM İÇİN AYRICALIKTI’

Her yaştan Harry Potter hayranı, tüm titizlikleri ve dikkatleriyle takip etti, hem filmi hem de orkestrayı. İzleyiciler film karakterlerinin kostüm ve aksesuvarlarıyla etkinliğe farklı bir hava kattı. Pelerinler, asalar, cadı şapkaları... Sanki bir konser salonunda değildik de Hogwarts şatosunda büyücülük okuyan öğrencilerdik.

Gecenin en büyük sürprizi, şef Timothy Henty’in etkinlik başlangıcında seyircilere Türkçe seslenmesi oldu. Henty, yaklaşık iki dakika boyunca, hiçbir sözcüğü kaçırmadan akıcı bir Türkçeyle, “Bu gece hayal gücünüzü serbest bırakmanızı ve burayı bir Harry Potter partisine çevirmenizi istiyoruz” dedi ve seyirci de onu kırmadı. Seyirciler, sevdikleri karakterleri ve sahneleri beyazperdede gördükleri anda alkışlarla eşlik ettiler. Gazetemize konuşan Henty, Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirtti ve niçin Türkçe seslendiğini şöyle anlattı: “Harry Potter in Concert’in dünyadaki her performansı şefin hoş geldin konuşmasıyla başlar. Bunu sahneyi hazırlamak için yapıyoruz. Bu harika evrene girmek, birlikte benzersiz bir konser ve film deneyimi paylaşmak için bir fırsat. Ancak, 2017’deki ilk performansımda (Madrid’de) 18 bin İspanyol hayranın olduğu tıklım tıklım bir arenada konuşmayı İngilizce yapmanın işe yaramayacağı çok açıktı! Daha önce hiç konuşmadığım için, konserden 45 dakika önce İspanyolca öğrenmek zorunda kaldım. İyi geçti ve o zaman önemli bir şeyi fark ettim: Bir performans, sanatçılara ait değildir. Biz performansı seyirciye sunarız. Bu nedenle, konuşmayı bulunduğum ülkenin anadilinde yapmak benim için bir saygı göstergesidir, ayrıca herkesin anlamasını istiyorum! Türkçe, aynı konuşmayı yaptığım 22. dil. Bundan çok şey alıyorum çünkü bir dilde yolumu bulmaya çalışmak, ziyaret ettiğim ülke hakkında çok daha fazla şey öğrenmem anlamına geliyor. Türkçe’nin nasıl çalıştığı hakkında birazcık bilgi edinmeyi çok sevdim, benim için bir ayrıcalıktı.”

‘ŞEF İÇİN RÜYA’

Çağrısına uyan Türk seyircisinin tepkisini soruyoruz Henty’e, şöyle yanıtlıyor: “Performanslar sıcak bir şekilde karşılandı ve insanlar gerçekten de olayın ruhuna girdi, ekranda en sevdikleri karakterler ve anlar için alkışladılar ve tezahürat yaptılar. Bu yaşandığında çok seviyoruz çünkü özel bir atmosfer yaratıyor. İnsanların Harry Potter evrenine olan sevgilerini paylaşmak için bir araya geldiklerini gerçekten hissedebiliyorsunuz, müzikten bahsetmiyorum bile, John Williams’ın şaheser müziğinden...”

Henty, Harry Potter Konserde serisinin, yönettiği diğer tüm film konserlerinden (veya genel olarak konserlerden) farklı bir takipçi kitlesi olduğunu, bu filmlerde insanları gerçekten bir araya getiren bir şeylerin olduğunu vurguluyor. Şöyle devam ediyor Henty: “Harry Potter ve Felsefe Taşı’nda, karakterlerle tanışmanın ve ilk kez Hogwarts’a gitmenin nostaljisi var. Serinin ilerleyen kısımlarında ruh hali karardıkça izleyiciler için ne kadar kolektif bir duygusal deneyim olabileceğini gördüğümde sık sık şaşırıyorum. Bu ortamda müzik yapabilmek bir şef için gerçekleşen bir rüya, bunun bir parçası olduğum için çok şanslıyım.”

Harry Potter ve Felsefe Taşı, Piu Entertainment tarafından organizasyonunda, şef Ernst van Tiel’in yönettiği 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası’yla 10- 11 Mayıs’ta Ankara’daki ATO Congresium’da sanatseverlerle buluşacak.