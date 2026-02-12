Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Can Kaya hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ soruşturmasında karar!

12.02.2026 19:37:00
Haber Merkezi
Komedyen Hasan Can Kaya hakkında, "Konuşanlar" programındaki bir diyalog nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında, programında bir seyircisiyle yaşanan diyalog nedeniyle 17 Kasım 2025'te yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya konu olan görüntülerde Kaya'nın bir konuğa yönelik "Hz. İsa EYT'den yararlansaymış" ifadesi yer aldı.

Görüntülerin iki yıl öncesine ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiği tespit edildi.

Kaya ifadesinde, dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

