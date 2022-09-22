Hasan Tahsin Heykeli’ndeki rölyefi çalmak istediler!

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:26

İzmir depreminde hasar gören Konak Atatürk Meydanı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkımı işlemi sürerken meydandaki Hasan Tahsin Heykeli hırsızların saldırısına uğradı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin anısına 1974 yılında yapılan anıtın yan bölümünde bulunan ve Milli Mücadele'yi resmeden rölyefin hırsızlar tarafından çalınmak istendiğini açıkladı. Hırsızların yakalandığı bildirilirken, rölyef de İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bakıma alındı.

GAPPİ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Rölyefin emin ellerde olduğunu söyleyen İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Dilek Gappi, “İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yıkımını fırsat bilen hırsızların rölyefi çalmak istedikleri bilgisini bir gece önce bize ulaştı. Emniyet birimlerine hemen haber verdik. Yaptığımız araştırmada rölyefin İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda olduğunu öğrendik. Süreci yakından takip ediyoruz. Rölyef, bakımı yapıldıktan sonra yarın yerine konulacak. Emniyet güçlerimiz de ondan sonraki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. İlk Kurşun Anıtının, Konak’taki yıkım-yapım çalışmalarından etkilenmemesi için de gerekli önlemlerin alınması konusunda takipçi olacağız’’ diye konuştu.