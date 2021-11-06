'Hasan Yarımdünya' olarak bilinen ünlü müzisyen Hasan Gırnatacı hayatını kaybetti

'Hasan Yarımdünya' olarak da bilinen ünlü müzisyen Hasan Gırnatacı hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin eşi de 5 gün önce hayatını kaybetmişti.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 18:16
'Hasan Yarımdünya' olarak bilinen ünlü müzisyen Hasan Gırnatacı hayatını kaybetti
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‘Yarım dünya Hasan’ olarak bilinen klarnet ustası Hasan Gırnatacı, hayatını kaybetti. Müzisyenin hayatını kaybettiği haberini Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar duyurdu.

EŞİ 5 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞTÜ

‘Hasan Yarımdünya’, ‘Yarım dünya Hasan’ olarak bilinen Roman müzisyen Hasan Gırnatacı hayata gözlerini yumdu. Gırnatacı’nın eşinin de 5 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.


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