Hasarlı binalardan eşya çıkarmak yasak mı? Deprem bölgesinde eşya tahliyesi şartları neler?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:27

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 18:27

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam erken çok sayıda yurttaş evsiz kaldı. İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortaklaşa yayımladığı genelgede, 'yıkık', 'acil yıktırılacak' binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı.

HASARLI BİNALARDAN EŞYA ÇIKARMAK YASAK MI?

Gaziantep Valisi Davut Gül, ağır hasarlı binalardan eşya almanın ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu. Malatya Valiliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesinin ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi.

Diğer şehirlerde, ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek.

Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek yurttaşların eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacak. Planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarla paylaşılacak. Uzman raporunda 'girilemez' şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecek.







