11 kenti etkileyen depremin yarattığı hasarın verileri de ortaya çıkıyor: ‘Dosya’ tahmini 600 bin

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 05:48

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı M. Akif Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin başta Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) olmak üzere sigorta sektörüne etkilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Sigortalıların hak ve menfaatlerini korumaya odaklandıklarını ifade eden Eroğlu, öncelikle şu noktaya dikkat çekti:

20 YILDA 115 BİN ADET

“Rakamlar sürekli değişiyor ancak son aldığım verilere göre DASK için 222 bin adet hasar duyurusunda bulunuldu. Felaketin büyüklüğünü anlamak bakımından şunu söyleyeyim: DASK 2000’de kuruldu. 20 yılda toplam DASK’ın açılmış dosya sayısı 115 bin adet. DASK’ın 20 yılda ödediği hasar rakamı ise 1.5 milyar lira. Bu ‘asrın felaketi’ dediğimiz depremdeki tahmini beklediğimiz dosya sayısı 600 bin adet. Dolayısıyla buradaki hasar ödemeleri tabii ki milyarlara ulaşacaktır.” Ayrıca DASK’ın tazminat ödemelerine başladığını anımsatan Eroğlu, sigortayla ilgili diğer konularda şöyle konuştu:

- Deprem bölgesinde 3 milyon 150 bin araç bulunuyor. Bu araçların yüzde 17’si kasko sigortasına sahip. Sektör bunlarla ilgili teminatları da ödemeye başladı. Kasko kapsamında 1 milyar liralık ödeme yapılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bölgedeki konutların yüzde 20’sinin yangın sigortası var.

- TARSİM kapsamında bölgede 2 milyon adet küçükbaş ve büyükbaş hayvan 6 milyon kanatlı kümes hayvan, arı kovanı, sera ve bitkisel ürünler bulunuyor. Eksper faaliyetlerinin yüzde 50’si tamamlandı. TARSİM tarafından 70-80 milyon TL’lik hasar ödemesi yapılması bekleniyor.

- Bölgedeki fabrika ve işyerleri ile ilgili iş durması, kâr kaybı ve fiziksel zararlar kapsamında çalışmalar yapılıyor. Bu alanda hasar ödeme tahmini ise 12 milyar TL.

‘HAYAT’A 850 MİLYON TL

- Deprem bölgesinde 1 milyon 700 bin kişinin hayat sigortası var. Bunun toplam teminatı 234 milyar TL. Buna göre 850 milyon TL’lik bir tazminat ödemesi yapılması bekleniyor.

- Bölgedeki tüm sigorta poliçelerinin vadeleri 8 Mayıs’a kadar uzatıldı. Zorunlu trafik sigortalarında da gecikme cezası mayıs ayına kadar kaldırıldı. Ayrıca acentelerin orada çalışma şartlarının oluşmadığı düşünülerek onlara tüm Türkiye’den poliçe kesme olanağı getirildi.

GERİYE DÖNÜK POLİÇE YAPILMAZ

Ünlem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Uçar, sigorta türlerinin tamamında olduğu gibi zorunlu deprem sigortasında da geriye dönük işlem başlatılamayacağını anımsatarak “Yani depremden önce poliçesi olmayan ve depremde hasar gören bir konutun DASK üzerinden tazminat alması veya sisteme bu yönde bir başvuru yapılması mümkün olmuyor. Hasarlı bir binaya geriye dönük DASK yapılamaz” dedi.

‘KONUT’ BÜYÜK YARARLAR SAĞLAR

Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, DASK’ın önemine dikkat çekerken şunu da vurguladı: “Konut sigortası ise herhangi bir doğal afet, yangın ve hırsızlık durumunda ev ve içindeki eşyaları koruyan geniş kapsamlı bir sigorta türüdür. Bu sigorta zorunlu olmasa da büyük yararlar sağlar. Ayrıca sadece ev sahipleri değil kiracılar da konut sigortasından yararlanabilirler.”

DEPREM SAHASINDAKİ BİNALARDA HASAR ÇOK

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, hasar tespiti için deprem hasarlarında uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerin bölgede olduğuna dikkat çekerek “Vatandaşlarımız hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmasın. Hasarları hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip, raporlarımızı DASK ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösteriyoruz” dedi. Bölgedeki durumla ilgili de bilgi veren Erdem, şunları anlattı:

EKSPERE KİMLİK SORUN

“Hem DASK hem ihtiyari sigortalar konusunda incelemeler yapılıyor. Sahada durum çok kötü. Binalarda hasar çok. Eksperlerimiz birçok soruyla karşı karşıya kalıyor. Bölgedeki psikolojiyi yönetmek önemli. Ayrıca eksperlerden kimlik sorulmasını öneriyoruz. Depremzedelere çeşitli teklifler yapan kişiler olduğunu duyuyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Sigortacılık Eğitim Merkezi, deprem nedeniyle 18 Mart olarak ilan edilen “hayatdışı sigorta hakemi sınavı”, 30 Nisan olarak ilan edilen “eksper ön alım sınavı” ile “sigorta eksperliği kursu”nu ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

- Türkiye Sigorta’nın, “Evim Yuvan Olsun” kampanyasına katılarak evini depremzedelerin kullanımı için açanların konutlarını, “Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası”yla olası hasarlara karşı bedelsiz sigortalayacağı açıklandı. Primi şirket ödeyecek.

- Axa, bulunduğu ülkelerdeki 110 bin çalışanını kapsayan bir yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar 60 milyon liralık nakdi yardıma ulaşıldı. Ayrıca Axa Sigorta acente pazarlama faaliyeti için ayırdığı 17.5 milyon TL’yi yardıma yönlendirecek.