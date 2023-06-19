Hasarsız raporu verilmişti: Evin tavanı çöktü

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:20

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:44

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4'lük depremlerin ardından Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir müstakil eve hasarsız raporu verildi.

5 çocuk babası olan Mustafa Elmas (42) ve eşinin yaşadığı evin tavanı bir anda yıkıldı. Tavanın yıkılılmasıyla kendilerini dışarı atan Elmas ailesi artık eve girmekten korkuyor.

"DUVAR BİRDEN ÇÖKTÜ"

Eşinin bayram temizliği yaptığı sırada tavanın yıkıldığını belirten Mustafa Elmas, "Eşim yatakları kaldırırken duvar birden çöktü. Yetkilileri arıyorum, kimse ben karışmıyorum diyerek yardımcı olmuyor. Yıkıldığı an odada kimse yoktu, sonra hepimiz evden kaçtık. Damın üzerine çıkarsan dam direkt çöker. Kalacak yerimizde yok" dedi.