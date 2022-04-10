Haşim Kılıç iddiasına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki

10 Nisan 2022 Pazar, 15:44

Gazeteci Nihat Genç, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti. Genç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ”Yeni bir Ekmeleddin vakası daha” diyerek Haşim Kılıç’ın Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini söyledi.

Genç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!

Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin! — Nihat Genç (@nihadagenc) April 9, 2022

Genç’in iddiası tartışılırken, Millet İttifakı üyelerinden de açıklamalar geldi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haşim Kılıç iddiasını dillendirenlere tepki gösterdi. Uysal, "Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

“ASPARAGAS HABERLERE İTİBAR ETMEMEK GEREKİYOR!”

Uysal, şunları kaydetti:

Muhaliflik’ kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta ‘safra üretim merkezi’ fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor.



‘Muhaliflik’ kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta ‘safra üretim merkezi’ fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor. — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 10, 2022

Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir! Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir!



Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 10, 2022

Özellikle de asparagas haber ve ‘aday toto’ niteliğindeki ‘şu aday oluyormuş, bu aday yapılamak isteniyormuş’ tarzı yayınlara itibar etmemek gerekiyor!

Özellikle de asparagas haber ve ‘aday toto’ niteliğindeki ‘şu aday oluyormuş, bu aday yapılamak isteniyormuş’ tarzı yayınlara itibar etmemek gerekiyor! — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 10, 2022

- Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;

1) 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,

2) Seçilebilirlik,

3) Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!