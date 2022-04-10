Haşim Kılıç iddiasına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazeteci Nihat Genç'in Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağını iddiasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Gazeteci Nihat Genç, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti. Genç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ”Yeni bir Ekmeleddin vakası daha” diyerek Haşim Kılıç’ın Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini söyledi.
Genç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!
Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!— Nihat Genç (@nihadagenc) April 9, 2022
Genç’in iddiası tartışılırken, Millet İttifakı üyelerinden de açıklamalar geldi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haşim Kılıç iddiasını dillendirenlere tepki gösterdi. Uysal, "Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.
“ASPARAGAS HABERLERE İTİBAR ETMEMEK GEREKİYOR!”
Uysal, şunları kaydetti:
- Muhaliflik’ kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta ‘safra üretim merkezi’ fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor.
‘Muhaliflik’ kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta ‘safra üretim merkezi’ fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor.— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 10, 2022
- Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir! Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 10, 2022
Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
- Özellikle de asparagas haber ve ‘aday toto’ niteliğindeki ‘şu aday oluyormuş, bu aday yapılamak isteniyormuş’ tarzı yayınlara itibar etmemek gerekiyor!
Özellikle de asparagas haber ve ‘aday toto’ niteliğindeki ‘şu aday oluyormuş, bu aday yapılamak isteniyormuş’ tarzı yayınlara itibar etmemek gerekiyor!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 10, 2022
- Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;
1) 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,
2) Seçilebilirlik,
3) Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!
Türk Milleti’nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 10, 2022
1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,
2) Seçilebilirlik,
3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!
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