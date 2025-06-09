Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

Köyceğiz ilçesine bağlı Yangı Mahallesi'nde 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; silah sesleri duyan mahalle sakinleri, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı (41) oturduğu tek katlı evin balkonunda kanlar içinde buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan iki çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Bozkurt (48) tarafından vurulduğunu tespit etti. Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı belirlenen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı.

Bozkurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat Bozkurt, hakim karşısına çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Ekim 2024 tarihinde görülen karar duruşmasına Hasret Çakır'ın yakınları ve avukatlar katılırken, Bozkurt da salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bozkurt'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Bozkurt'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Murat Bozkurt'un evli olduğu, birlikte yaşadığı iddia edilen Hasret Çakır'ın kendisinden ayrılmak istediğini bildirdiği ifade edildi. Bozkurt'un, olay günü Çakır'ın evinin önünde yabancı bir araç görmesinin ardından cinayeti işlediği belirtildi.

Sanık Bozkurt'un, eylemini gerçekleştirdikten sonra olay yerinden ayrıldığı ve herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da güvenlik birimine haber vermediği de kararda yer aldı. Mahkeme, sanığın bu süreçteki davranışlarının pişmanlık içerdiğine dair bir kanaat oluşturmadığına dikkat çekti. Kararda, "Sanığın eyleminden sonra sergilediği tutumlar ve verilecek cezanın caydırıcılığı göz önüne alındığında, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.



