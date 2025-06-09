Üniversite öğrencisi, devrettiği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle 3 aydır hapiste

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Emre Kaya, 2025 yılı ocak ayında yaklaşık 2,5 yıldır kullandığı X hesabını sosyal medya üzerinden tanıştığı birine devretti ancak mart ayında bu hesap üzerinden yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle, hesabın eski sahibi olduğu gerekçesiyle 22 Mart tarihinde gözaltına alındı ve tutuklanarak Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



HESABI DEVRETMEDEN ÖNCE YALNIZCA FUTBOL İÇERİKLERİ PAYLAŞMIŞ

Üniversite öğrencisi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 2 Haziran’da iddianame hazırlandı. İlk duruşması yarın Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ancak soruşturma sürecinin uzaması nedeniyle Emre yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunuyor. Soruşturma dosyasına göre, Emre’nin geçmişte herhangi bir adli sicil kaydı bulunmuyor. Emre'nin avukatı Adem Kaya, Emre'nin X hesabını devretmeden önce yalnızca futbol ve Galatasaray ile ilgili içerikler paylaştığını ve bu dönemde herhangi bir siyasi paylaşımda bulunmadığını söyledi.

PAYLAŞIMLAR İTALYA'DAN YAPILDI

Emre’nin ocak ayında devrettiği sosyal medya hesabını kullanmaya başlayan ve İtalya’da yaşadığı belirtilen O.A., mart ayından itibaren devraldığı X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Emre’nin tutuklandığını öğrenmesinin ardından bu kişi, sosyal medya hesabını sadece kendisinin kullandığını ve yapılan paylaşımların Emre ile ilgisi olmadığını beyan eden bir video kaydı ve yazılı dilekçeyi Emre’nin avukatına iletti. Söz konusu beyanlar, delil olarak soruşturma dosyasına sunuldu. Öte yandan, Emre’nin cep telefonuna da el konuldu. Cihaz üzerindeki teknik inceleme süreci henüz tamamlanmazken, tüm bu gelişmelere rağmen Emre’nin tutukluluğunun devamına karar verildi. Ailesi ve avukatı, dosyadaki delillerin lehine olduğunu belirterek tahliye talebinin reddedilmesini hukuki açıdan ciddi bir mağduriyet olarak değerlendirdi.

Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Emre’nin avukatı Adem Kaya, müvekkilinin bu süreçte ciddi bir psikolojik çöküntü yaşadığını dile getirerek hukuki sürece ilişkin şunları söyledi:

“DOSYAYA SUNDUĞUMUZ YAZILI VE GÖRSEL DELİLİMİZ DİKKATE ALINMADI''

“Müvekkilim 2025 Ocak ayında devretmiş olduğu ve o tarihten itibaren kullanmadığı X hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış ve akabinde 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmiştir. Müvekkilimin bu paylaşımlarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Bunu ortaya koymak amacıyla soruşturma dosyasına sunmuş olduğumuz hiçbir yazılı ve görsel delilimiz dikkate alınmamış ve tutukluluğa ilişkin yapmış olduğumuz bütün itirazlarımız da reddedilmiştir. Yine müvekkilimin mağduriyetinin artmasına ve tutukluluk sürecinin uzamasına sebep olan hususlardan bir tanesi soruşturma sürecinin yavaş ilerleyişidir. Örneğin 22 Mart tarihinde müvekkilimin telefonuna el konulmasına ve üzerinden 80 gün geçmesine rağmen telefona ilişkin inceleme raporu henüz dosyaya sunulmamıştır.

Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarında kovuşturma izni Adalet Bakanlığı iznine tabiyken bu izin talebi ancak 6 Mayıs’ta gönderilmiş ve talebe ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan cevap 30 Mayıs’ta gönderilmiştir. Süreçteki bu aksaklıklar sebebiyle müvekkilimin tutukluluk süreci uzamış ve Emre Kaya ile beraber aynı tarihlerde tutuklanmış öğrencilerin neredeyse tamamı tahliye edilmişken müvekkilim hala Silivri Cezaevi’nde. Bu süreçten sonraki en büyük temennimiz müvekkilimin 10 Haziran’da yapılacak olan ilk duruşmasıyla beraber tahliye edilmesi ve yargılanmanın sonunda suçsuz olduğunun ispatlanarak beraat etmesidir. Müvekkilimin ve ailesinin yaşamış olduğu bu mağduriyetin giderilmesi adına her türlü hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Saraçhane olayları nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencileri Ege Arifoğlu ve Berke Doğu Türker, 30 Mayıs’ta tahliye edildi. Aynı koğuşta kaldıkları Emre Kaya ise arkadaşlarının tahliyesinin ardından cezaevinde yalnız kaldı. Emre, Saraçhane olayları sonrası en uzun süre tutuklu kalan öğrencilerden biri olarak cezaevindeki sürecini tek başına sürdürüyor.