Hasta hakları ve güvenliği konusu yeniden gündemde

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Çağrı Şükrü Uluslu, hasta haklarına ilişkin yasal düzenlemeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Uluslu, hasta hakları konusunda yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını vurgulayarak “Mevcut düzenlemelerin de caydırıcılığı bulunmuyor. Ceza Kanunu’nda hasta haklarının ihlali kapsamında bir ceza düzenlemesi getirilebilir” dedi.

YÖNETMELİK İHLAL EDİLİYOR

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin (HHY) 37. maddesini anımsatan Uluslu, “Söz konusu maddede ‘güvenliğin sağlanması’ hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde, ‘Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları olduğu gibi bütün sağlık kurum ve kuruluşlarının, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorunlulukları vardır. Yaşanan olaylarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması Hakkının ihlali yanında, HHY madde 11’de düzenlenmiş olan Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım hakkının da ihlal edildiği görülmektedir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret ve kasten yaralama suçlarının da işlendiği söylenebilir” diye konuştu.

"MESLEK AHLAKI" DERSİ OLMALI

Uluslu, bu tarz olayların önüne geçilebilmesi için sağlıkla ilgili bölümlerin ders müfredatına Tıp Etiği ve Meslek Ahlakı derslerinin eklenmesi gerektiğini belirtti. Uluslu, “Yaşanan bu olayların sağlık personelleri tarafından gerçekleştirildiği göz önüne alındığında tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakültelerinde olduğu gibi sağlık meslek yüksek okullarında da Tıp Etiği ve Meslek Ahlakı derslerinin kesinlikler yer alması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Uluslu, bir hastanın böyle bir olay yaşaması durumunda, baroya başvurabileceğini ve şartları yerine getirmesi durumunda Adli Yardım hizmetinden faydalanabileceği söyledi.

