Hasta hakları ve güvenliği konusu yeniden gündemde
Tokat’ta bulunan Medical Park Hastanesi’nde hemşirelerin felçli hastanın yoğun bakım servisinde boğazını sıkması ve geçen aylarda İstanbul’daki Bayındır Hastanesi’nde yatan yaşlı hastaya, sağlık çalışanları tarafından kötü muamele edilmesi akıllara hasta hakları ve hasta güvenliği sorularını getirdi.
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Çağrı Şükrü Uluslu, hasta haklarına ilişkin yasal düzenlemeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Uluslu, hasta hakları konusunda yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını vurgulayarak “Mevcut düzenlemelerin de caydırıcılığı bulunmuyor. Ceza Kanunu’nda hasta haklarının ihlali kapsamında bir ceza düzenlemesi getirilebilir” dedi.
YÖNETMELİK İHLAL EDİLİYOR
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin (HHY) 37. maddesini anımsatan Uluslu, “Söz konusu maddede ‘güvenliğin sağlanması’ hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde, ‘Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları olduğu gibi bütün sağlık kurum ve kuruluşlarının, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorunlulukları vardır. Yaşanan olaylarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması Hakkının ihlali yanında, HHY madde 11’de düzenlenmiş olan Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım hakkının da ihlal edildiği görülmektedir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret ve kasten yaralama suçlarının da işlendiği söylenebilir” diye konuştu.
"MESLEK AHLAKI" DERSİ OLMALI
Uluslu, bu tarz olayların önüne geçilebilmesi için sağlıkla ilgili bölümlerin ders müfredatına Tıp Etiği ve Meslek Ahlakı derslerinin eklenmesi gerektiğini belirtti. Uluslu, “Yaşanan bu olayların sağlık personelleri tarafından gerçekleştirildiği göz önüne alındığında tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakültelerinde olduğu gibi sağlık meslek yüksek okullarında da Tıp Etiği ve Meslek Ahlakı derslerinin kesinlikler yer alması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Uluslu, bir hastanın böyle bir olay yaşaması durumunda, baroya başvurabileceğini ve şartları yerine getirmesi durumunda Adli Yardım hizmetinden faydalanabileceği söyledi.
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Kılıçdaroğlu’nun su döktüğü mezar
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Ekvador taraftarından Katar'a 'para' işareti!