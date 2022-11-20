Medical Park Hastanesi'nde skandal... Görevlendirilen müfettişler hastanede incelemelerine başladı
Tokat’ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatan hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemelerine başladı.
Tokat’ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri infiale yol açtı. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi.
Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca paylaşımında, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Görevlendirilen müfettişler, sabah saatlerinde hastaneye gelerek incelemelerine başladı.
HASTANE NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?
Medical Park Hastaneleri yönetimi, yaşanan olayla ilgili kamuoynu bilgilendirmek üzere açıklamada bulundu.
"Kamuoyu Açıklaması
Tokat şubemizde yaşanan ve kurumumuzca kabul edilemez görülen üzücü olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta, konudan haberdar olduğunda olayı araştırmak için derhal bir inceleme heyeti kurmuştur. Heyetin ilk incelemesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve Sağlık Bakanlığı’na gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca sürecin sağlıklı yürümesi adına hastane genel müdürü görevden alınarak yerine vekâleten atama yapılmıştır. Şu an hukuki süreç devam etmektedir.
Kurumumuzun ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta’nın bizzat konunun takipçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Medical Park Hastaneleri"
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