Sakarya'da hastanede çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisi darbedildi
Sakarya'da sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi darbedildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastanın iki oğlu ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri olay yerine çağrıldı.
Tartışmanın büyümesiyle araya girmeye çalışan güvenlik görevlisi O.A., hasta yakını tarafından darbedildi.
Çıkan tartışma diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.
Hastanın vefat etmesiyle oğulları ile sağlık çalışanları arasında yeniden tartışma çıktı.
Astsubay olduğu öğrenilen hasta yakınını sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisi R.S., hayatını kaybeden hastanın diğer oğlu tarafından darbedildi.
Olay, diğer görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.
Kalça kemiğinde kırık tespit edilen R.S. ile ilk arbedede yaralanan O.A., darp raporu alarak iki kardeşten şikayetçi oldu.
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