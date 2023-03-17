Hasta haklarını savunan diş hekimine soruşturma

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:46

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:46

Denizli’de özel klinik işleten çok sayıda diş hekimine 14 Mart Tıp Bayramı’nda gönderilen resmi tebligatlar vasıtası ile haklarında soruşturma açıldığı bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk imzasıyla gönderilen yazıda, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) ile ilgili savunması istenen diş hekimlerine, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan hastalara ait elektronik ortama kaydedilen verilerin kurum ile paylaşılmadığı gerekçesiyle idari yaptığım uygulanacağı ve bir hafta içerisinde savunmalarını sunmaları istendi.

Gelişmelere tepki gösteren Denizlili diş hekimi Oğuz Miraç Sönmez, İl Sağlık Müdürlüğü’nün kanunları ve anayasayı çiğnediğini belirtti. Sönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı resmi savunma dilekçesinde, “Adalet kavramına aykırı olduğu kesin olan bu talebin hakkında hukuksal süreç henüz sonuçlanmamışken bana dediğin şey şudur: Neden hasta haklarına, insan haklarına, anayasanın 20. maddesine, 6698 ve 1219 sayılı kanunlara yönetmeliklere aykırı davranmıyorsun. Bak müdür Berna, bana bunu sorman, bence senin bir savunma hazırlamanı gerektiriyor. Bu yüzden esas senin savunma hazırlamanı öneririm” ifadelerine yer verdi.

Sönmez, talep edilen verilerin paylaşılmasının mevzuata aykırılık içerdiğini, ayrıca Türk Diş Hekimleri Birliği’nin açtığı dava ile söz konusu işlemlerin iptal edildiğini ve hasta verilerinin yasalara aykırı biçimde paylaşılamayacağını söyledi. İl Sağlık Müdürü Öztürk’ün diş hekimlerinden yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde savunma istediğinin altını çizen Sönmez, hukuksuz işleme karşı mücadele edeceğini de duyurdu.