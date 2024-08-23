Hasta nakli yapan ambulans devrildi, 4 kişi yaralandı

Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 18:54
Hasta nakli yapan ambulans devrildi, 4 kişi yaralandı
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Altınordu Yemişli Mahallesi mevkisinde M.O yönetimindeki 52 RE 451 plakalı ambulans su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile hemşire L.K.Ü, hasta yakını H.O. ve hasta S.O yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


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