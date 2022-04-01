Hasta raporlarına ilişkin yeni düzenleme

01 Nisan 2022 Cuma, 11:30

Nisan ayında bitecek rapor süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı. Covid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarının ise 40 günlük izin hakkının içinde hesaplanacağı açıklandı.

Müdürlüğün "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak için sağlık merkezlerinde ortaya çıkan yoğunluğun önlenmesi amacı ile geçerliliği nisan sonunda dolacak "süreli sağlık raporları"nın yıl sonuna kadar kabul edilmesi talimatı verildi. Türk Eczacıları Birliği, uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrıca bir açıklama yapılmasının beklendiğini kaydetti.

28 GÜNLÜK RAPOR UYGULAMASI KALDIRILDI

Ayrıca Covid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Çalışanlara Covid-19'a yönelik 14+14 şeklinde verilen, 28 günlük istirahat raporu uygulaması kaldırıldı. Rapor hakkı, bugüne kadar iş yerlerinde salgının etkisinin azaltılması için, çalışanların yıllık maksimum 40 gün olan izin hakkına dahil edilmiyordu.