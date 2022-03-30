Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 30 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 30 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
30 Mart Çarşamba gününe ait verilere göre, 277 bin 537 test yapıldı. Güncel verilere göre, 14 bin 993 yeni vaka tespit edilirken 53 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 856 kişi sağlığına kavuştu.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 29 Mart verilerine göre, dün 288 bin 968 test yapılmıştı. Dün, 16 bin 190 vaka tespit edilirken, 63 kişi hayatını kaybetmiş ve 21 bin 256 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 30 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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