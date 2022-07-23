Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 sağlıkçı yaralandı.
Kürşat Şahin (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı.
Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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