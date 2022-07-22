Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui korkunç kazayı anlattı! Fatih Terim ayrıntısı...

22 Temmuz 2022 Cuma, 09:33

Galatasaray'ın 17 Ağustos 2020'de kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, 31 Aralık 2020 gecesi korkunç bir kazada gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Norveçli sağ bek olay gecesine dair açıklamalarda bulundu. FFT'ye konuşan Omar Elabdellaoui o gece yaşadıklarından bahsetti.

KUTLAMA SIRASINDA YARALANDI

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki, 31 Aralık 2020'de yeni yıl kutlaması sırasında havai fişeğin patlaması sonrası ağır bir kaza geçirdi. Norveçli futbolcunun durumuyla ilgili doktoru açıklama yapmış ve "Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben, plastik cerrah arkadaşım ve göz ekibiyle girerek müdahalemizi yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Omar Elabdellaoui, geçirdiği kazanın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli sağ bek, Galatasaray'la antrenmanlara 1 Aralık 2021'de başladı. Elabdellaoui'ye kök hücre tedavisi ve kornea nakli yapıldığı açıklandı.

KORKUNÇ ANLARI ANLATTI

Omar Elabdellaoui yaşadığı kazaya dair FFT'ye açıklamalarda bulundu. Tecrübeli sağ bek, kendisine müdahale eden sağlıkçıların bile korku dolu anlar yaşadığını belirterek "Yılbaşı günü o olay olduktan sonra sağlıkçılar eve geldiğinde şok olmuşlardı. Yüzüm eriyordu. Karımın çığlıkları yükseliyordu ve 'Kör oldum, göremiyorum' diye bağırıyordum" açıklamasını yaptı.

"AKLIMA KORKUNÇ ŞEYLER GELDİ"

30 yaşındaki oyuncu hastaneye götürüldüğü anlarda futbola bir daha geri dönmeme korkusu yaşadığını dile getirirken, "Ambulansla hastaneye götürülürken kör olup olmayacağımı merak ediyordum. O esnada aklıma bir başka korkunç düşünce geldi: Bir daha futbol oynayabilecek miydim?" dedi.

"GÖZLERİM BARUT İÇİNDEYDİ"

Sosyal medyada fotoğrafının yayılmasının ardından ailesi ve arkadaşlarının kazadan haberi olduğunu belirten Omar Elabdellaoui, "Hastaneye giderken, bana bakması gereken bir kadın fotoğrafımı çekti ve haberim olmadan sosyal medyada yayınladı. Ailem ve arkadaşlarım olayı böyle öğrendi. Yüzüm yanıyordu, gözlerim barut içindeydi ve telefonum durmadan çalmaya başladı" diye konuştu.

"30 YILDIR İLK KEZ..."

Fatih Terim ve takım arkadaşlarının olayı duyar duymaz hastaneye geldiğinin altını çizen Norveçli, "Olaydan birkaç saat sonra tüm takım oradaydı. Takım arkadaşlarım, başkan yardımcısı ve hatta personeller... Fatih Terim bile oradaydı. 30 yıldır ilk kez bir yılbaşını karısından ayrı geçirmiş. Onların varlığı benim için dünyalara bedel" dedi.