Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 4 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile ambulanstaki hasta, hasta yakını ve hemşire yaralandı.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:17
Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Bandırma-Çanakkale Otoyolu Hastane Kavşağı’nda, Bandırma Devlet Hastanesi’ne hasta götüren Necip Öztürk yönetimindeki 10 DM 510 plakalı ambulansa kırmızı ışıkta dönüş yaptığı sırada, Sinan Gürer (60) yönetimindeki 10 UU 959 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sinan Gürer ile ambulanstaki hasta Nevriye Akan (91), hasta yakını Bahriye Üstün (72) ile hemşire Seher Güleryüz (41) yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


hasta Hastane otomobil

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler