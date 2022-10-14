Motosiklet ambulans ekibi kalp masajı yapmıştı, yaşama tutunamadı

14 Ekim 2022 Cuma, 15:11

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde 13 Ekim Perşembe günü 13.00 sıralarında, iddialara göre arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ufuk Şarpal, yüzmek için Savtekin Caddesi yanından geçen Porsuk Çayı’na girdi ve kısa bir süre sonra suda kayboldu.

KALP MASAJI YAPTILAR

Arkadaşları sağlık ekipleri ile polise haber verirken, suya girip Ufuk Şarpal’ı çay kenarına çıkardı.

İhbar üzerine araçların giremediği Porsuk Çayı kenarına motosiklet ambulansla 4 dakikada ulaşan 2 paramedik sağlık görevlisi, Ufuk Şarpal’ın kalbinin durduğunu belirleyerek kalp masajı yaptı.

Gelen ambulansa kalp masajına devam edilerek alınan Şarpal, Eskişehir Şehr Hastanesi’ne kaldırılırken yolda sağlık çalışanlarının çabasıyla yeniden hayata döndürüldü.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan Şarpal, ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi sürerken bu sabah yeniden kalbi duran ve yeniden kalp masajı yapılan Ufuk Şarpal'ın durumu daha sonra ağırlaştı ve bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İfadesi alınan arkadaşları, Ufuk Şarpal’ın birlikte alkol aldıktan sonra bir anda yüzmek için Porsuk Çayı’na girdiğini ve kısa sürede boğulduğunu görerek sudan çıkardıklarını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.