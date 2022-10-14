Motosiklet ambulans ekibi kalp masajı yapmıştı, yaşama tutunamadı

Eskişehir’de arkadaşlarıyla önceki gün öğlen yüzmek için girdiği Porsuk Çayı’nda kalbi duran ve motosiklet ambulansta görevli 2 paramedik sağlık görevlisinin 4 dakikada ulaşarak kalp masajı yaptığı Ufuk Şarpal (59), bugün öğle saatlerinde yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 15:11
Motosiklet ambulans ekibi kalp masajı yapmıştı, yaşama tutunamadı
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Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde 13 Ekim Perşembe günü 13.00 sıralarında, iddialara göre arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ufuk Şarpal, yüzmek için Savtekin Caddesi yanından geçen Porsuk Çayı’na girdi ve kısa bir süre sonra suda kayboldu.

KALP MASAJI YAPTILAR

Arkadaşları sağlık ekipleri ile polise haber verirken, suya girip Ufuk Şarpal’ı çay kenarına çıkardı.

İhbar üzerine araçların giremediği Porsuk Çayı kenarına motosiklet ambulansla 4 dakikada ulaşan 2 paramedik sağlık görevlisi, Ufuk Şarpal’ın kalbinin durduğunu belirleyerek kalp masajı yaptı.

Gelen ambulansa kalp masajına devam edilerek alınan Şarpal, Eskişehir Şehr Hastanesi’ne kaldırılırken yolda sağlık çalışanlarının çabasıyla yeniden hayata döndürüldü.

KURTARILAMADI 

İlk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan Şarpal, ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi sürerken bu sabah yeniden kalbi duran  ve yeniden kalp masajı yapılan Ufuk Şarpal'ın durumu daha sonra ağırlaştı ve bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İfadesi alınan arkadaşları, Ufuk Şarpal’ın birlikte alkol aldıktan sonra bir anda yüzmek için Porsuk Çayı’na girdiğini ve kısa sürede boğulduğunu görerek sudan çıkardıklarını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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