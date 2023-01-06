Hasta yakınından doktora 'saldırı özrü': Tatlı ikram etti
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dr. Umut Karagöz, öncelik isteyen hastanın yakınlarının yumruklu saldırısına uğradı. Hasta yakınları ise engellenmesine rağmen M.A.'yi tedavi eden Dr. Karagöz'den özür dileyip, tatlı ikram etti.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 3 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayeti ile gelen M.A. isimli hasta, işlemleri için öncelik istedi. Kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale eden Dr. Umut Karagöz, M.A.'yı EKG'ye yönlendirdi.
GÖĞSÜNE YUMRUK ATTILAR
Bu sırada M.A.'ya müdahalenin geciktiğini öne süren yakınları, Karagöz ile tartıştı. Çıkan kavgada Dr. Karagöz’ün göğsüne yumruk atıldı. Karagöz, 'beyaz kod' verirken, güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıktı.
Hastaneye gelen polis, hasta yakınlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Doktor Karagöz de kalp krizi geçiren hastaya müdahalesinin ardından M.A.’yı da tedavi etti.
DOKTOR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Hasta M.A. ve yakınları, Dr. Umut Karagöz'den özür dileyeceğini bildirdi. Karagöz, acil servis çalışanları ile kendisinden özür dilenmesi durumunda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.
M.A.'nın yakınları, sabah saatlerinde acil servise gelerek Dr. Karagöz ile diğer çalışanlardan özür dileyip, tatlı ikram etti.
Özür dileyen hasta yakını, "Bizim bunu yapmamıza rağmen siz hastamıza müdahale ettiniz. Sizin gibi doktorlardan ve sağlık çalışanlarından özür dilerim" dedi. Karagöz de emniyete giderek şikayetinden vazgeçti.
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