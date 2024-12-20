Hastane inşaatında feci olay: İşçi, asansör boşluğuna düştü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ek hastane binası inşaatında çalışan bir işçi, 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Hastane inşaatında feci olay: İşçi, asansör boşluğuna düştü
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:55

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki Körfez Devlet Hastanesi ek bina inşaatında saat 11.30 sıralarında işçi Mustafa A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Olayı gören Mustafa A’nın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #inşaat

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