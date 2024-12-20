Hastane inşaatında feci olay: İşçi, asansör boşluğuna düştü
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ek hastane binası inşaatında çalışan bir işçi, 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki Körfez Devlet Hastanesi ek bina inşaatında saat 11.30 sıralarında işçi Mustafa A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Olayı gören Mustafa A’nın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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