Şantiye sahibi şikayetçi oldu: 500 bin TL’lik kabloyu inşaatçı gibi giyinerek çaldılar!

İstanbul’un Arnavutköy’de bulunan bir şantiyeye inşaatçıymış gibi giyinerek gelen bir grup şantiye içerisindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aynı şantiyenden 6 ay önce yine hırsızlık yapıldığı ve şantiye sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şantiye sahibi şikayetçi oldu: 500 bin TL’lik kabloyu inşaatçı gibi giyinerek çaldılar!
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:35

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir grup genç üzerine giydikleri yeşil yeleklerle inşaat işçisi görüntüsü vererek rahatça girdikleri şantiye içerisinde istiflenmiş değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde yelek giymiş hırsızların kabloları yuvarlayarak taşıdıkları ve çaldıkları görüldü.

Hırsızların giydikleri yeşil yelekle inşaat işçisi görüntüsü vermeleri de dikkatten kaçmadı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı şantiyenin 6 ay önce yine hırsızlar tarafından soyulduğu ve inşaat malzemelerinin büyük kısmının çalındığı, şantiye sahibinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Arnavutköy

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