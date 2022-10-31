Hastaneye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:12

Osmaniye’de ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir yurttaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı.

Arkadaşına refakat eden diğer yurttaş da aynı davranışta bulundu. Yürekleri ısıtan anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın film çektirmeye gittiği görülüyor.

Film sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personeli de onlara giymeleri için galoş getiriyor.