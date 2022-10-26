Halit Kıvanç, Eskişehir'de 'Altın Ayaklar' sergi alanında anıldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:04

Tepebaşı Belediye Başkanlığı,önceki gün yaşamını yitiren spor spikeri, sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç için kabartma portresinin yer aldığı ‘Altın Ayaklar’ sergi alanında anma programı düzenledi. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile yurttaşlar katıldı.

"HALİT AĞABEY’İ MİKROFONU İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirspor’u çok seven örnek bir insan olduğunu belirterek, “Dün Halit Kıvanç Ağabey’i kaybettik. 2012 yılında Altın Ayaklar projemize başladığımızda Türk futboluna emek vermiş isimler ile birlikte efsane Eskişehirsporlu futbolcularımıza yer vermeye karar verdik. Halit Kıvanç Ağabeyi de evinde ziyaret etmiştik ve projemizi duyunca çok heyecanlanmıştı. Dünyada zaten 2 tane vardı bu proje ve Halit Ağabey’i mikrofonu ile burada ölümsüzleştirdik. Halit Kıvanç Ağabey artık Eskişehir’de de yaşayacak. Ailesine sabırlar diliyorum, ışıklar içinde uyusun” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, alanda sergilenen fotoğraflarına ve Kıvanç’ın yerdeki portresinin üzerine karanfiller bıraktı.