Ameliyat kıyafetleriyle hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de cezaevinden sevk edildiği hastaneden ameliyat elbiseleriyle kaçan hükümlü Ömer Faruk B., polis ekiplerince yakalandı. Hükümlünün hastaneden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:53
Ameliyat kıyafetleriyle hastaneden kaçan hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news

Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 4 ayrı suçtan çarptırıldığı 20 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezasını çeken Ömer Faruk B., 29 Ocak gecesi rahatsızlandığı gerekçesiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Hükümlü, tedavisinin ardından ameliyat elbiseleriyle hastaneden kaçtı. Yahşihan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü bugün sabaha karşı ilçe merkezinde yakaladı. Ömer Faruk B., Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Ömer Faruk B.’nin hastaneden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 


İlgili Haberler

AKP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir? Mehmet Saygılı kaç yaşında, nereli?

AKP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir? Mehmet Saygılı kaç yaşında, nereli?
Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!

Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!
Kırıkkale’de kaçakçılara geçit yok: 10 gözaltı

Kırıkkale’de kaçakçılara geçit yok: 10 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Kılıçdaroğlu’nun yasaklanan videosu

Kılıçdaroğlu’nun yasaklanan videosu
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı