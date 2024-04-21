Hastane tuvaletinde skandal: Yıllarca görüntü kaydetmiş!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, bedensel engelli olan bir şahsın, çanta içine yerleştirdiği gizli kamera düzeneğiyle, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde yıllarca görüntü kaydettiği ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:38
Hastane tuvaletinde skandal: Yıllarca görüntü kaydetmiş!
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı. Bir hemşirenin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark edip durumu polise ihbar etmesi sonucu, bir gizli kamera düzeneği ortaya çıktı. 

Polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimlik tespitini yaptı. 

Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda, şüpheli T.Ö. (52) gözaltına alındı. T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti. 

Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı.

T.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


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