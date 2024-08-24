Hastane yemekleri için kamulaştırma çağrısı

Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:21

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:30

Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran, hastane yemekleri nedeniyle artan şikayetler üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı.

“Devlet Hastanelerinin yemek hizmetleri acilen kamulaştırılmalıdır” diyen Berna Boran, “Hastane yemekleri yenmeyecek hale gelmiştir. Ülkemizin her bir köşesindeki devlet hastanelerimizde yaşanan yemek ile ilgili sorunların artarak devam etmektedir.

İzmir ilimizde, 22 Ağustosta Ödemiş, Bayındır, Beydağ hastanelerine verilen yemekten olduğu düşünülen ve personellerde görülen çok sayıdaki ishal vakaları. Torbalı Devlet Hastanesinde çorbada çıkan kurtlardan dolayı imha edilen çorba ve yemek şirketine kesilen ceza.

Menemen, Aliağa, Foça devlet hastanelerindeki öğle yemeğinin saat 12.00’de verilmesi gerekirken 13.00 - 13.30’da yemeğin dağıtılmaya başlanması ile sağlık hizmeti sunumunun aksaması ve genel olarak hastane yemeklerinin doyurucu olmaması, hijyen olmaması, yemeklerin kalitesiz olması ve daha bilmediğimiz pek çok yemek sorunu hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımıza verilen değeri ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“HASTANELERDE YEMEK SORUNU BİTMEYECEK”

Hastane yemeklerini yatarak tedavi gören yurttaşların da faydalandığını hatırlatarak devam eden Boran, “Görünen odur ki, devlet hastanelerinin yemek sorunu bitmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılması gerekmektedir. Yani, çalışanlarımızın ve hastalarımızın yedikleri yemeklerin hastanelerimizin mutfaklarında kendi personellerimiz tarafından yapılması acilen gerekmektedir” ifadelerini kullandı.