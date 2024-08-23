Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan kanser hastası kadın tedaviye alındı
Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan kanser hastası kadın tedaviye alındı.
Sosyal medyadan kemik iliği kanseri nedeniyle zor durumda olduğunu duyurarak yetkililerden yardım isteyen Emine Genç, tedavi altına alındı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde yaşayan kemik iliği kanseri hastası 53 yaşındaki Genç, sağlık sorunlarına çözüm amacıyla sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
Hasta kadının çağrısı üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri, Genç'in yaşadığı eve giderek ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan kadın, çağrısına hızlıca cevap veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk lirası uyarısı!
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu