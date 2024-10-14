Hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli film seyrettirdiği iddiası: Serbest bırakıldı
Adana'da hastanede ailesiyle sıra bekleyen çocuğa cep telefonundan cinsel içerikli film izlettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde 9 Ekim'de ailesiyle muayene için sıra bekleyen 7 yaşındaki kız çocuğuna cep telefonundan cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen S.E.'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Olay sırasında vatandaşlar tarafından darbedilen şüphelinin ifadesinde, telefonunda daha önce izlediği görüntünün kazara yeniden açıldığını savunduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Adana #çocuğa cinsel istismar
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