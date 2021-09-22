Hastanede 'bıçak parası' iddiası: Doktor tutuklandı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 09:11

Bursa'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. T.T, iddiaya göre bir hastadan ameliyat için 15 bin lira "bıçak parası" istedi.

Hastanın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktoru gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. tutuklandı.