Sosyal medya platformu X, pornografik içeriklerin sitede yayımlanmasına izin verdi

The Verge’in haberine göre sosyal medya platformunun yeni hizmet şartları artık profil resimleri ve bannerlar (üst kapak görselleri) dışında pornografik içeriğe izin veriyor.

Sitenin yönergeleri ‘rıza yoluyla üretilmiş yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsellik içeriklerin’ paylaşılmasına olanak tanıyacak şekilde güncellendi.

X’in Safety (güvenlik) hesabının konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"Kurallarımıza açıklık getirmek ve alanlardaki uygulamalara şeffaflık getirmek amacıyla ‘Yetişkinlere Yönelik İçerik ve Şiddet İçerikli İçerik’ politikalarını başlattık. Bu politikalar eski ‘Hassas Medya ve Şiddet İçeren Konuşma’ politikalarımızın yerini aldı fakat yaptırım uygulamalarımız değişmedi.

Yetişkinlere Yönelik İçerik, rızaya dayalı cinsel içerik ve yetişkinlere yönelik çıplaklık paylaşımını kapsamaktadır. Şiddet İçerikleri, şiddetin her türüyle mücadeleye bütüncül bir yaklaşım amacıyla şiddet içeren söylem ve şiddet içeren medyayı kapsamaktadır."

