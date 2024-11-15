Hastanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastanede tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde E.K. ile G.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K, G.G'yi bıçakla yaraladı. Yaralı, aynı hastanede tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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