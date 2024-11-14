Ekonomik iyileşme beklentisi düşerken kriz derinleşiyor: İstanbul'da bıçak kemiğe dayandı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:49

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:49

Türkiye genelindeki enflasyon sorunuyla boğuşan yurttaşlar İstanbul'da bu durumu daha yoğun bir şekilde hissediyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan ekim ayı araştırması, İstanbul'daki yurttaşların öncelikli sorunlarının başında ekonomiyi gösteriyor. Araştırma şehrin ekonomik sorunlarına dair dikkat çekici veriler ortaya koydu.

İstanbul Barometresi Araştırması'na göre, katılımcıların yüzde 54,1’i evdeki ana gündem maddesinin ekonomi olduğunu belirtti. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için gerekli miktar ise 70 bin TL olarak ifade edildi. Katılımcıların yüzde 43,5’i, ekonominin daha da kötüleşmesini beklediklerini dile getirdi.

EKONOMİK SORUNLAR GÜNDEMİ ZORLUYOR

İstanbul’daki sokaklarda da ekonomik sorunlar ön plana çıkıyor. Katılımcıların yüzde 38’i şehrin en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirtirken yüzde 28,8’i Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasını, yüzde 8,8’i ise trafik sorununu konuşuyor.

Ekim ayında Türkiye genelinde de en büyük gündem maddesi ekonomik sorunlar oldu. Ardından, yenidoğan çetesi ve Fatih surlarında yaşanan trajik olaylar gündemi şekillendirdi.

YURTTAŞ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUN DEĞİL

İstanbul Barometresi'nin sağlık hizmetleriyle ilgili bölümünde, katılımcıların yüzde 75,6’sı kamu hastanelerini tercih ettiklerini belirtti. Ancak, gelir seviyelerine göre hizmet kalitesinde büyük bir fark gözlemlendi. Alt gelir grubundakiler devlet hastanelerine güvenmediklerini ifade ederken, üst gelir grubundakiler özel hastaneleri tercih etti.

Devlet hastanelerine güven oranı yüzde 37,1 olarak kaydedilirken, özel hastanelerde bu oran yüzde 14,8’e geriledi. Randevu süreleri ise Avrupa Yakası'nda 30 güne, Anadolu Yakası'nda ise 26 güne çıkmış durumda.

KREDİ KARTI BORÇLARI ARTIYOR

İstanbul'daki yurttaşlar kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk yaşıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 34,9’u kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Bu oran bir önceki ayda yüzde 35,7 olmuştu. Tam ödeme yapabilenlerin oranı ise yüzde 41,7’ye geriledi.

İSTANBUL'DA GEÇİNMENİN BEDELİ 70 BİN TL

Ekim ayı verilerine göre İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için 70 bin TL gerektiği belirtildi. Katılımcıların yüzde 23,9’u borçlandıklarını, yüzde 15,2’si geçinemediklerini, yüzde 42,6’sı kıt kanaat geçindiklerini, yüzde 18,3’ü ise geçinerek birikim yapabildiklerini ifade etti.

EKONOMİK İYİLEŞME BEKLENTİSİ DÜŞÜŞTE

Katılımcıların yüzde 43,5’i, Türkiye ekonomisinin daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Geçen aya göre gerileyen bu oran, ekonomik durumun iyileşmesi beklentisinin düşük olduğunu gösteriyor. Kendi ekonomisinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 27,1 olarak kaydedildi.