Samsun Şehir Hastanesi’nin ameliyathane bölümünde gaz sızıntısı yaşandığını öne süren SES Samsun Şube Başkanı Şuayip Zobalı, “Bulaşıcı hastalıklar servisindeki hemşirelerin odalarında havalandırma sistemi yok. Ameliyathanedeki gaz sızıntısından dolayı burada çalışan hemşireler gaza maruz kalarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmişlerdir” dedi.
Hastanedeki hemşireler gazdan hastanelik oldu
SES Samsun Şube Başkanı Şuayip Zobalı, Samsun Şehir Hastanesi’nin ameliyathane bölümünde gaz sızıntısı yaşandığını ve bazı hemşirelerin gaza maruz kalarak tedavi altına alındığını öne sürdü.
21.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
SES Samsun Şube Başkanı Şuayip Zobalı, Samsun Şehir Hastanesi’nin ameliyathane bölümünde gaz sızıntısı yaşandığını ve bazı hemşirelerin gaza maruz kalarak tedavi altına alındığını öne sürdü.
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