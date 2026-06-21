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Hastanedeki hemşireler gazdan hastanelik oldu

Hastanedeki hemşireler gazdan hastanelik oldu

21.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Hastanedeki hemşireler gazdan hastanelik oldu

SES Samsun Şube Başkanı Şuayip Zobalı, Samsun Şehir Hastanesi’nin ameliyathane bölümünde gaz sızıntısı yaşandığını ve bazı hemşirelerin gaza maruz kalarak tedavi altına alındığını öne sürdü.
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Samsun Şehir Hastanesi’nin ameliyathane bölümünde gaz sızıntısı yaşandığını öne süren SES Samsun Şube Başkanı Şuayip Zobalı, “Bulaşıcı hastalıklar servisindeki hemşirelerin odalarında havalandırma sistemi yok. Ameliyathanedeki gaz sızıntısından dolayı burada çalışan hemşireler gaza maruz kalarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmişlerdir” dedi. 

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