Hastanedeki yönetimsel istikrarsızlık emekçiyi yoruyor, hizmeti aksatıyor

Rize Kalkandere'de Şaban Cengiz İlçe Devlet Hastanesi’ndeki personel yetersizliği, artan hasta yoğunluğu ve yönetimsel istikrarsızlık hem sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını hem de yurttaşa sunulan sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkiliyor.

Hastanede özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte hasta başvuru sayısında belirgin yükseliş yaşanmasına karşın bir personel planlamasının yapılmadığı; bu nedenle hemşire, ebe ve acil tıp teknisyeni (ATT) grubu başta olmak üzere sağlık çalışanlarının mesleki görev, yetki ve sorumluluk alanları dışında kalan çok sayıda iş ve işlemi de üstlenmek zorunda kaldığı öğrenildi.

‘HİZMETİN NİTELİĞİNİ DÜŞÜRMEKTE’

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, bu durumun, sağlık çalışanlarının asıl görevleri olan hasta bakım, tedavi, takip ve gözlem süreçlerine ayırabilecekleri zamanı azalttığı; sağlık hizmetinin etkinliğini, güvenliğini ve sürekliliğini zayıflattığını belirtti. Sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin yalnızca fiziki mekânla değil; yeterli sayı ve nitelikte personel, doğru iş organizasyonu ve etkin yönetimle mümkün olduğunu ifade eden Uğur, “Sağlık çalışanlarının eksik personelle çok yönlü ve yoğun iş yükü altında görev yapmaya zorlanması, yalnızca çalışanların mesleki huzurunu ve çalışma barışını bozmakla kalmamakta; aynı zamanda hasta güvenliği bakımından da risk oluşturmaktadır. Nitekim sağlık hizmetinin temel amacı, vatandaşların zamanında, güvenli, erişilebilir ve nitelikli hizmete ulaşabilmesini sağlamaktır. Personel eksikliği nedeniyle bekleme sürelerinin artması, yönlendirme ve takip süreçlerinde aksaklıklar yaşanması, hastaların sağlık hizmetine erişimini güçleştirmekte ve hizmetin niteliğini düşürmektedir” dedi.

‘KURUMSAL ÖRGÜTLENME EKSİKLİĞİ’

Sağlık çalışanlarının kendi görev tanımları dışında kalan işlerde görevlendirilmesinin ise ileride doğabilecek idari ve hukuki sorumluluk risklerini de beraberinde getireceğini söyleyen Uğur, “Hemşirelik Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı, sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını açık biçimde düzenlemektedir. Personel eksikliği nedeniyle bu sınırların fiilen aşılması, sağlık çalışanlarının tek başına yüklenemeyeceği bir sorumluluk alanı doğurmaktadır. Bu nedenle sorunun kaynağı çalışanların özverisizliği değil, yetersiz personel planlaması ve kurumsal örgütlenme eksikliğidir” diye konuştu.

‘HALK SAĞLIĞININ ZARAR GÖRMESİNE YOL AÇAR’

Hastanede uzun süredir kalıcı bir başhekim görevlendirmesinin yapılmamış olmasının da büyük bir sorun oluşturduğunu açıklayan Uğur, “Sık aralıklarla değişen yönetim yapısı ve geçici görevlendirmeler, mevcut sorunların tespiti ve çözümü için gerekli olan kurumsal sürekliliği zayıflatmakta; kalıcı, ölçülebilir ve sürdürülebilir iyileştirme adımlarının atılmasını güçleştirmektedir. Sağlık hizmetinde yönetimsel istikrar, yalnızca idari bir tercih değil; hizmetin sürekliliğinin zorunlu unsurudur. Genel Sağlık-İş olarak; Kalkandere Şaban Cengiz İlçe Devlet Hastanesi’nin gerçek personel ihtiyacının derhal tespit edilmesini, mevcut açıkların vakit kaybetmeksizin kapatılmasını, sağlık çalışanlarının görev tanımları dışında çalıştırılmasına son verilmesini, nöbet ve iş yükü planlamasının hasta güvenliğini ve çalışan sağlığını gözetir şekilde yeniden düzenlenmesini, ayrıca hastanede kurumsal yönetim istikrarının sağlanmasını talep ediyoruz. Yaşanan sıkıntılar ile ilgili tarafımızdan hukuki başvurular yapılmıştır ve sürecin takipçisi olunacaktır. Vatandaşların zamanında, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesi; sağlık çalışanlarının ise mevzuata uygun, insani ve sürdürülebilir çalışma koşullarında görev yapabilmesi için gerekli tüm idari ve kurumsal adımların ivedilikle atılması zorunludur. Aksi halde yaşanan personel eksikliğinin, sadece çalışanların değil, doğrudan halk sağlığının da zarar görmesine yol açacağı açıktır” ifadelerini kullandı.