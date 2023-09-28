Hastaneden bebek kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:06

Güncelleme: 28.09.2023 - 13:35

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin (51) Emniyet'teki işlemi tamamlandı.

Şüpheli, ifadesinde, 9 ay kadar önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığını, bu durumu erkek arkadaşından gizlediğini ve onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını söylediği belirtildi.

S.G'nin, bebeği kaçırmadan önce birkaç gün hastaneye gittiğini, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtarak Suriyeli ailenin güvenini kazandığını da ifadesinde anlattı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 4 gün önce doğan Suriyeli ailenin bebeği, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve bebeği teste götüreceğini söyleyen kadın tarafından dün kaçırılmıştı.

Durumu fark eden ailenin ihbarıyla harekete geçen polis, şüphelinin hastaneden taksiyle uzaklaştığını, Tarihi Kemaraltı Çarşısı'nda kıyafetlerini değiştirdiğini ve Karabağlar'daki erkek arkadaşının evine gittiğini belirlemişti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınmış, bebek ailesine teslim edilmişti.