Buket Aydın yüzüne bebek kordon kanından hücre enjekte ettireceğini açıkladı
Sunucu Buket Aydın, katıldığı bir televizyon programında “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” dedi.
TV8'de yayımlanan 2. Sayfa programına konuk olan 38 yaşındaki sunucu Buket Aydın, yüzüne bebek kordon kanından elde edilen bir kök hücre enjekte ettireceğini açıkladı.
Aydın "Bir güzellik işine girdim. Uzmanlarla birlikte klinik açtık ve deneyeceğim acayip şeyler var. Sünnet derisinden kök hücre yapılıyor. Bu çok popüler bir şey ama çok doğru bulunmuyor. Türkiye'ye yeni gelen bir uygulama var. Bazı anneler ileride oluşabilecek hastalıklar için de bebeklerin kordon kanını sağlarken bazıları da bağışlıyor. Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım. Bu uygulama yurtdışında ve Türkiye'de çok popüler" dedi.
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