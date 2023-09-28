Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı: 3 günlük bebeği kaçırdı!

İzmir’de, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini test bahanesiyle alıp kaçan kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kadının bebeği örtüye sarıp uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 07:44
Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı: 3 günlük bebeği kaçırdı!
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Olay, öğle saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, test bahanesiyle, 3 gün önce dünyaya gelen çocuğu alarak uzaklaştı. 

Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan bebek ise ailesine teslim edildi. 

Öte yandan olay anı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; şüpheli S.G.’nin bebeği örtüye sararak uzaklaştığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan S.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.  


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