Hastaneden 'randevu' alamadığını iddia edip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 08:52

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:43

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde, saat 05.30 sıralarında; bir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunduğu belirtilen M.K.'yi ikna etmekye çalıştı.

M.K., havaya ateş etmeye devam etti. Bölgeye özel harekat ekipleri de gönderildi.

Özel harekatçıları gören M.K., pompalı tüfeği yere atıp teslim oldu. M.K. gözaltına alınıp, Emniyet'e götürüldü.