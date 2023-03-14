Banka kartı talebi reddedilen kişi, banka şubesine pompalı tüfekle saldırdı: 1 kişi yaralandı
Ankara Çankaya'da bir bankadan banka kartı isteyen kişi, talebinin reddedilmesine sinirlenerek bankaya pompalı tüfekle saldırdı. Gerçekleşen saldırıda güvenlik görevlisi başına aldığı darbeyle yaralanırken şüpheli gözaltına alındı.
Çankaya GMK Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelen kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, banka görevlilerinden banka kartı talep etti. Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, banka görevlileriyle şüpheli arasında tartışma çıktı.
SAÇMALARDAN BİRİ GÜVENLİĞE İSABET ETTİ
Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra otomobiliyle bankaya geri geldi. Aracından pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin girişine doğru ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu saçmalardan biri banka görevlisi Hüseyin Mert Korkmaz'ın kafasına isabet etti.
GÖREVLİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olay sonrası polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.
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