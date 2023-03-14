Banka kartı talebi reddedilen kişi, banka şubesine pompalı tüfekle saldırdı: 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 21:20

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 21:51

Çankaya GMK Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelen kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, banka görevlilerinden banka kartı talep etti. Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, banka görevlileriyle şüpheli arasında tartışma çıktı.

SAÇMALARDAN BİRİ GÜVENLİĞE İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra otomobiliyle bankaya geri geldi. Aracından pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin girişine doğru ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu saçmalardan biri banka görevlisi Hüseyin Mert Korkmaz'ın kafasına isabet etti.

GÖREVLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay sonrası polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.