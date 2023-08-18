Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, ''Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Takipçileri Hatipoğlu'na acil şifalar diledi.
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